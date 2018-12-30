У Чехії створять електронний каталог місць української пам'яті

Перебийніс закликав українців з усіх куточків Чехії допомогти посольству в пошуку поховань українців
Посольство України в Чехії має намір почати роботу над створенням електронного каталогу місць української пам'яті на території країни. Про це заявив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook.
Він зазначив, що планується початок роботи над створенням електронного каталогу місць української пам'яті на території Чехії.
Перебийніс закликав українців з усіх куточків Чехії допомогти посольству в пошуку поховань українців.
"Якщо ви знайшли таку могилу або пам'ятник, особливо у регіонах, будь ласка, сфотографуйте її, опишіть точне місце її розташування і перешліть цю інформацію нам будь-яким зручним для вас способом", - написав він.
Нагадаємо, 16 листопада в місті Сегед (Угорщина) відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років.
Також РБК-Україна писало, що влада Естонії відкрили в Талліні меморіал, присвячений пам'яті жертв комуністичного режиму.