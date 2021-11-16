В Чехии сформировали новое правительство: его состав представят на утверждение президенту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Mladá fronta DNES .

"Мы находимся в очень серьезной ситуации, мы это осознаем. Необходимо правительство, с опорой на большинство в Палате депутатов, которое будет править с уверенностью", - цитирует издание заявление Фиале.

При этом он выразил уверенность, что Земан не будет затягивать назначение нового правительства. Ожидается, что президенту страны представят список членов сформированного кабинета. Для утверждения состава кабмина Фиалу, который является единственным кандидатом на пост премьер-министра, посетит главу государства в Центральном военном госпитале в Праге.