У Чехії сформували новий уряд: його склад представлять на затвердження президенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Mladá fronta DNES .

"Ми знаходимося в дуже серйозній ситуації, ми це усвідомлюємо. Необхідний уряд, з опорою на більшість в Палаті депутатів, який буде правити з упевненістю", - цитує видання заяву Фіале.

При цьому він висловив упевненість, що Земан не буде затягувати призначення нового уряду. Очікується, що президенту країни представлять список членів сформованого Кабінету. Для затвердження складу Кабміну Фіалу, який є єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра, відвідає главу держави в Центральному військовому госпіталі в Празі.