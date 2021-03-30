В Чехии разбился вертолет, есть погибшие

Сегодня, 30 марта, недалеко от Праги, возле села Добриховице разбился небольшой вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает iDnes.

Как сообщается, сверхлегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot разбился около 14:00. Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил. "Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь", - заявила она. Фото: возле Праги разбился вертолет (idnes.cz)