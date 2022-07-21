В Чехии произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, который удалось ликвидировать пожарным.
П
Orlen Unipetrol.
Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, повлекшим общественную опасность по неосторожности.
Напомним, ранее в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.
Ранее в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.