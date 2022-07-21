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В Чехии произошел взрыв на НПЗ, есть пострадавшие

Фото: (twitter.com/aktualnizpr)
Автор: Валерия Полищук

В Чехии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в Литвинове. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, который удалось ликвидировать пожарным.

П

Orlen Unipetrol.

Полиция начала расследование в связи с совершением преступления, повлекшим общественную опасность по неосторожности.

Напомним, ранее в США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме.

Ранее в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

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ЧехияВзрыв