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У Чехії стався вибух на НПЗ, є постраждалі

Фото: (twitter.com/aktualnizpr)
Автор: Валерія Поліщук

У Чехії стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі в Литвинові. В результаті вибуху постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Після вибуху на нафтопереробному заводі виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати пожежникам.

Orlen Unipetrol.

Поліція почала розслідування у зв'язку з скоєнням злочину, що спричинило суспільну небезпеку з необережності.

Нагадаємо, раніше у США стався вибух на газовому заводі в Оклахомі.

Раніше в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

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ЧехіяВибух