В Чехии произошел пожар на складах с боеприпасами, людей эвакуировали

В городе Теплице на севере Чехии, недалеко от границы с Германией, произошел пожар на складах со списанными боеприпасами. Люди, которые проживают в радиусе 500 метров от складов, были эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

Пожар произошел в помещении складов, которые арендует пиротехническая служба парламента Чешской Республики для хранения списанных боеприпасов.

Пожарным в ликвидации пожара помогают полицейские.

"Все находившиеся в радиусе 500 метров эвакуированы, это стеклозавод и несколько компаний. Жилых зданий в этой зоне нет", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

Кроме того, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.