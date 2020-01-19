В Чехии произошел пожар в доме престарелых, есть жертвы

В Чехии произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 8 человек и несколько десятков пострадало. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

По словам представителя службы медицинской помощи Прокопа Воленика, в результате пожара в доме престарелых, который произошел в западном городе Вейпрти ночью, 19 января, погибли 8 человек. Еще по меньшей мере 30 человек - пострадали.

В спасательной службе рассказали, что пожар удалось локализовать. Сейчас на месте происшествия работает 5 экипажей пожарных. К тушению пожара также были привлечены немецкие спасатели, поскольку город граничит с Германией.

Отмечается, что количество пострадавших в результате пожара в доме престарелых может меняться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован около 23:27 на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писало РБК-Украина, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожаре составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, с 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.