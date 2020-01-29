В Чехии произошел мощный ураган, обесточены 15 тыс. домов

Фото: ураган в Чехии (novinky.cz)

В результате урагана в Чехии повалены десятки деревьев

В Чехии произошел мощный ураган, который обесточил минимум 15 тысяч домохозяйств, повредил автомобили и повалив десятки деревьев и электроопор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на чешское издание Novinky.

Как отмечается, в многих местах деревья падали на провода линий электропередач, произошло 14 аварий на высоковольтных линиях.

Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруне и на западе Праги. Коснулась непогода Карлово-Варского края. Метеорологи определили непогоду как "ураган в форме так называемой шквальной линии с сильным порывистым ветром и электрической активностью".

Кроме того, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

А тем временем, в результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных. В штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать природные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров.