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У Чехії стався потужний ураган, знеструмлено 15 тис. будинків

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 09:20
У Чехії стався потужний ураган, знеструмлено 15 тис. будинків
Фото: ураган в Чехії (novinky.cz)

В результаті урагану в Чехії повалено десятки дерев

У Чехії стався потужний ураган, який знеструмив щонайменше 15 тисяч домогосподарств, пошкодив автомобілі і повалив десятки дерев та електроопор. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на чеське видання Novinky.

Як наголошується, в багатьох місцях дерева падали на дроти ліній електропередач, сталося 14 аварій на високовольтних лініях.

Найсерйозніша ситуація склалася в Кладно, Беруній і на заході Праги. Торкнулася негода Карлово-Варського краю. Метеорологи визначили негоду як "ураган в формі так званої шквальною лінії з сильним поривчастим вітром і електричною активністю".

Крім того, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.

А тим часом, в результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин. У штатах Вікторія, Південна Австралія, Тасманія і південних частинах Нового Південного Уельсу продовжують бушувати природні пожежі, які вже завдали значної шкоди.

Раніше повідомлялося, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж.

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