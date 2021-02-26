В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение продлить режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 28 февраля до 28 марта.

Об этом сообщает iDNES.

Так, в рамках чрезвычайного положение будет значительно сокращено передвижение жителей страны, полностью закроются школы и другие непродовольственные магазины.

Кроме того, жителей обяжут носить респираторы класса FFP2, медицинские маски для лица в общественных местах и ​​на работе. Исключение будет для детей.