В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19
Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение продлить режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 28 февраля до 28 марта.
Об этом сообщает iDNES.
Так, в рамках чрезвычайного положение будет значительно сокращено передвижение жителей страны, полностью закроются школы и другие непродовольственные магазины.
Кроме того, жителей обяжут носить респираторы класса FFP2, медицинские маски для лица в общественных местах и на работе. Исключение будет для детей.
Использование респираторов FFP2 будет обязательным в магазинах, общественном транспорте, медицинских учреждениях и социальных учреждениях. Одной медицинской маски будет недостаточно.
Напомним, в Чехии частично запретили передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.
Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.