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В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Новина українською → Прага, Пятница 26 февраля 2021 20:52
В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19 Фото: девушка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение продлить режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 28 февраля до 28 марта.

Об этом сообщает iDNES.

Так, в рамках чрезвычайного положение будет значительно сокращено передвижение жителей страны, полностью закроются школы и другие непродовольственные магазины.

Кроме того, жителей обяжут носить респираторы класса FFP2, медицинские маски для лица в общественных местах и ​​на работе. Исключение будет для детей.

Использование респираторов FFP2 будет обязательным в магазинах, общественном транспорте, медицинских учреждениях и социальных учреждениях. Одной медицинской маски будет недостаточно.

Напомним, в Чехии частично запретили передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

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