ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Новость на русском → Прага, П'ятниця 26 лютого 2021 20:52
У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19 Фото: дівчина в масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану. Він діятиме з 28 лютого до 28 березня.

Про це повідомляє iDNES.

Так, в рамках надзвичайного положення буде значно скорочено пересування жителів країни, повністю закриються школи та інші непродовольчі магазини.

Крім того, жителів зобов'яжуть носити респіратори класу FFP2, медичні маски для обличчя в громадських місцях і на роботі. Виняток буде для дітей.

Використання респіраторів FFP2 буде обов'язковим в магазинах, громадському транспорті, медичних закладах і соціальних установах. Однією медичної маски буде недостатньо.

Нагадаємо, у Чехії частково заборонили пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії набрали чинності нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Чехия надзвичайний стан Коронавірус
NEWS
Санкції проти Захарченка та Якименка та перевірка подвійного громадянства: що вирішили на РНБО
Санкції проти Захарченка та Якименка та перевірка подвійного громадянства: що вирішили на РНБО
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму