У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану. Він діятиме з 28 лютого до 28 березня.

Про це повідомляє iDNES.

Так, в рамках надзвичайного положення буде значно скорочено пересування жителів країни, повністю закриються школи та інші непродовольчі магазини.

Крім того, жителів зобов'яжуть носити респіратори класу FFP2, медичні маски для обличчя в громадських місцях і на роботі. Виняток буде для дітей.