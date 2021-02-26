У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19
Уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану. Він діятиме з 28 лютого до 28 березня.
Про це повідомляє iDNES.
Так, в рамках надзвичайного положення буде значно скорочено пересування жителів країни, повністю закриються школи та інші непродовольчі магазини.
Крім того, жителів зобов'яжуть носити респіратори класу FFP2, медичні маски для обличчя в громадських місцях і на роботі. Виняток буде для дітей.
Використання респіраторів FFP2 буде обов'язковим в магазинах, громадському транспорті, медичних закладах і соціальних установах. Однією медичної маски буде недостатньо.
Нагадаємо, у Чехії частково заборонили пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії набрали чинності нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.