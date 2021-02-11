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Чехия ограничила въезд в некоторые районы из-за ситуации с коронавирусом

Новина українською → Прага, Четверг 11 февраля 2021 15:52
Чехия ограничила въезд в некоторые районы из-за ситуации с коронавирусом Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Чехии частично запретило передвижение в районы городов Хеб и Соколов в Карловарском краю и Трутнов в Карловоградецком краю. Там сейчас самые быстрые в стране темпы распространения коронавируса.

Об этом сообщает CTK.

Как сообщается, людям, которые проживают в вышеупомянутых районах, будет запрещено без уважительной причины выезжать за пределы своих городов, так же будет ограничен въезд.

Кроме того, в этих районах делают обязательным использование в общественных местах и транспорте хирургической маски, но не тканевой. Школам и детсадам такие маски должны завезти централизованно.

Впрочем, запрет предусматривает ряд исключений - для детей, которые едут в школу, и тех, кто их сопровождает, поездок на работу, к врачу, для заботы за родными. Однако тем, кто имеет жилье в районах с ограниченным въездом, но проживает в другом месте, не позволят туда приехать.

Ограничения также не будут распространяться на транзитный проезд.

Напомним, 5 февраля вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает на территорию Чехии.

Кроме того, правительство Чехии приняло решение усилить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

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