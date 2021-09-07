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В Чехии посадили на 20 лет боевика "ДНР"

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Чехия, Вторник 07 сентября 2021 17:33
В Чехии посадили на 20 лет боевика "ДНР" Фото: в Чехии заключили в тюрьму на 20 лет боевика " ДНР " (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пражский городской суд заключил в тюрьму до 20 лет рецидивиста Иржи Урбанека за террористический акт и участие в террористической группе. Мужчина воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

В начале 2015 года, Урбанек поехал на восток Украины, где пророссийские боевики вооружили его и экипировали. После этого мужчина участвовал в различных задачах, среди которых была охрана, или же рытье траншей. До 2018 года Урбанек также участвовал и в боевых действиях.

Мужчина, со своей стороны, никогда не скрывал своей деятельности, о чем свидетельствует его социальная страница Facebook с рядом сообщений и фотографий в которых он предстает в форме "ДНР".

"Он участвовал в нападениях, которые угрожали жизни людей. У суда может не быть доказательств того, что он лично кого-то застрелил, но участие в этих нападениях уже делает его виновным в преступлении", - заявила судья Хана Крестинова.

По словам свидетелей, Урбанек принимал участие в боевых действиях против Украины из-за финансового вознаграждения и желания начать позже собственный бизнес.

Как отметила мать боевика, мужчина получал в "ДНР" зарплату в размере 15 тысяч рублей.

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