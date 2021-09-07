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У Чехії ув'язнили на 20 років бойовика "ДНР"

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Чехія, Вівторок 07 вересня 2021 17:33
У Чехії ув'язнили на 20 років бойовика "ДНР" Фото: у Чехії ув'язнили на 20 років бойовика "ДНР" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Празький міський суд ув’язнив до 20 років рецидивіста Іржі Урбанека за терористичний акт й участь у терористичній групі. Чоловік воював на стороні бойовиків "ДНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Novinky.

На початку 2015 року, Урбанек поїхав на схід України, де проросійські бойовики озброїли його та екіпірували. Після цього чоловік брав участь в різних завданнях, серед яких була охорона, або ж риття траншей. До 2018 року Урбанек також брав участь й в бойових діях.

Чоловік, зі свого боку, ніколи не приховував своєї діяльності, про що свідчить його соціальна сторінка Facebook з низкою повідомлень й фотографій у яких він постає у формі "ДНР".

"Він брав участь у нападах, які загрожували життю людей. У суду може не бути доказів того, що він особисто когось застрелив, але участь в цих нападах вже робить його винним у злочині", - заявила суддя Хана Крестинова.

За словами свідків, Урбанек брав участь в бойових діях проти України через фінансову винагороду й бажання розпочати пізніше власний бізнес.

Як відзначила мати бойовика, чоловік отримував в "ДНР" зарплату у розмірі 15 тисяч рублів.

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Чехия ДНР
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