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Чехия планирует сократить выход из карантина на две недели

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 21:07
Чехия планирует сократить выход из карантина на две недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До 25 мая в Чехии хотят открыть большинство предприятий и ресторанов

Правительство Чехии рассматривает возможность сокращения на две недели плана по ослаблению карантина. Об этом заявил министр промышленности Чехии Каре Гавличек, передает Reuters.

Ожидается, что такие меры позволят правительству возобновить работу большинства предприятий и ресторанов к 25 мая. Также возможно со следующей недели разрешить работу большим магазинам с площадью до 2,5 тысяч квадратных метров.

Напомним, 20 апреля в Чехии ослабили карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране открылись фермерские рынки, ремесленные мастерские, автосалоны и салоны по уходу за собаками.

Ранее правительство Чехии представило план поэтапного выхода из карантина. Всего он включает пять этапов ослабления. Полный выход из карантина согласно плану планируется на 8 июня.

При этом президент Чехии Милош Земан хочет продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Президент опасается, что после открытия границ люди поеду за границу и оттуда вновь завезут коронавирус в страну.

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