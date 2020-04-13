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У Чехії послабили карантин

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 11:01
У Чехії послабили карантин
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Захисні маски можна не вдягати водіям та пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства

Уряд Чехії запровадив низку послаблень, які раніше були введені через коронавірус, зокрема - нові винятки з правила щодо обов’язкового носіння масок. Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Адам Войтех, передає "Радіо Свобода".

Як зазначається, уряд країни також прийняв рішення продовжити карантин до 30 квітня.

Втім, тепер захисні маски можна не вдягати водіям та пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства, водіям громадського транспорту, якщо вони перебувають у повністю ізольованій кабіні, дітям до двох років, людям із ментальними розладами та розладами аутичного спектру.

Додамо, станом на 13 квітня в країні зафіксовано 5 991 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, черед них 138 летальних. 464 людини одужали.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження карантину для боротьби з коронавірусом до 10 травня. Французька влада побоюється сценарію другої хвилі через поспішне зняття обмежень.

РБК-Україна писало, що на сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом.

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