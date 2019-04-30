У Чехії схвалили скандальну кандидатуру міністра юстиції

Фото: уряд Чехії (vlada.cz)

На думку жителів Чехії, Марі Бенешова може поставити під загрозу правову систему країни

Президент Чехії Мілош Земан призначив нового міністра юстиції Марі Бенешову, незважаючи на масові протести проти її кандидатури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

29 квітня тисячі жителів Чехії вийшли на вулиці Праги та інших міст, в знак протесту проти призначення Бенешовой, яка, на їхню думку, може поставити під загрозу правову систему.

Бенешова вважається соратником прем'єр-міністра Андрія Бабиша, проти якого порушено кримінальну справу про шахрайство з використанням коштів Євросоюзу. Бабиш заперечує звинувачення.

Бенешова, будучи депутатом парламенту проголосувала проти прохання поліції позбавити Бабиша імунітету для розслідування. Протестувальники і опозиція заявляють, що вона може спробувати вплинути на подальший розгляд справи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Празі та інших містах Чехії пройшли масові акції протестів проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша і в підтримку незалежної системи правосуддя. Приводом для демонстрацій стала запланована зміна міністра юстиції Чехії, на тлі розслідування прокуратури стосовно прем'єр-міністра Чехії Бабиша.

Нагадаємо, в листопаді минулого року нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрія Бабиша.