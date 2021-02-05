В Чехии обнародовали данные о нелегалах: украинцев больше всего

В Чехии в 2020 году правоохранители задержали 7093 нелегальных мигранта. Больше всего "нелегалов" в Чехии - это граждане Украины.

Об этом сообщает "Чешское радио".

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество нелегальных мигрантов в Чехии выросло на 25%. При этом в чешской полиции заявили, что такой рост связан, по большей части, в связи с задержаниями за нарушение правил пребывания в стране иностранными гражданами в связи с пандемией коронавируса.

Больше всего было зафиксировано нарушений среди тех, кто ранее легально приехал в Чехию, однако остались в стране по истечению визы. Всего в 2020 году было выявлено 6645 таких граждан, в 2019 году - 5174.

"Наиболее частыми задержанными были украинцы, за ними следовали молдаване и грузины. Как и в предыдущие годы, большинство мигрантов находилось в Праге", - сообщили в полиции.

Напомним, в ноябре 2020 года в Великобритании арестовали двух украинцев за перевозку нелегалов.

Также РБК-Украина писало, что осенью прошлого года со Словакии выдворили 23 нелегальных рабочих из Украины и Сербии.