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Словакия выдворила из страны 23 нелегальных рабочих из Украины и Сербии

Пятница 18 сентября 2020 16:36
Словакия выдворила из страны 23 нелегальных рабочих из Украины и Сербии
Фото: задержаные нелегалы (Facebook.com Polícia SR)
Автор: Андрей Козловский

Управление пограничной и иностранной полиции Словакии в административном порядке выдворило из страны 23 нелегальных рабочих. Все депортированные являются гражданами Сербии и Украины.

Об этом сообщает Aktuality.sk.

Как сообщается, 17 рабочих из Сербии и 6 из Украины были изгнаны из предприятий в Зволене, Холиче и Новом Городе-над-Вагом. Операция проводилась в рамках акции Европола. Правоохранители не уточняли, какой именно деятельностью занимались нелегалы.

"На этих мероприятиях сотрудничали полицейские по делам иностранцев управления в Банска-Быстрице, Тренчине и Трнаве, индивидуальные трудовые инспекции, мобильные полицейские подразделения и Национальное подразделение по борьбе с незаконной миграцией", - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше на подпольном производстве сигарет задержали 12 граждан Украины.

Кроме того, в Польше разоблачили группу из восьми человек, среди которых шестеро украинцев, на подпольном производстве.

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