У Чехії оприлюднили дані про нелегалів: українців найбільше

В Чехії в 2020 році правоохоронці затримали 7093 нелегальних мігрантів. Найбільше "нелегалів" в Чехії - це громадяни України.

Про це повідомляє Чеське радіо.

Відзначається, що в порівнянні з 2019 роком кількість нелегальних мігрантів у Чехії зросла на 25%. При цьому в чеській поліції заявили, що таке зростання пов'язане, по більшій частині, у зв'язку з затриманнями за порушення правил перебування в країні іноземними громадянами у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Найбільше було зафіксовано порушень серед тих, хто раніше легально приїхав до Чехії, однак залишилися в країні по закінченню візи. Всього в 2020 році було виявлено 6645 таких громадян, в 2019 році - 5174.

"Найбільш частими затриманими були українці, за ними слідували молдавани, і грузини. Як і в попередні роки, більшість мігрантів знаходилося в Празі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року у Великобританії заарештували двох українців за перевезення нелегалів.

Також РБК-Україна писало, що восени минулого року зі Словаччини видворили 23 нелегальних робітників з України та Сербії.