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В Чехии назвали условие для пропуска иностранцев в страну во время пандемии

Новости » Политика     24.05.2020 - 20:13
В Чехии назвали условие для пропуска иностранцев в страну во время пандемии
Фото: пункт пропуска на чешском границе (flickr.com/kdsim)

Иностранцы должны иметь справку об отсутствии коронавируса

Правительство Чехии обновило правила пересечения границы иностранцами во время пандемии коронавируса. Отныне, чтобы попасть в Чехию, необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса.

Об этом говорится в постановлении правительства об окончании чрезвычайного положения в Чехии.

Согласно постановлению, отныне иностранцы, в том числе граждане Украины, кроме заграничного паспорта и действующей визы, должны обязательно иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Справка должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.

В справке должна быть информация о медицинском учреждении, где проводилось тестирование, чтобы в случае необходимости проверить или уточнить указанные данные.

Иностранцы, имеющие справку, будут освобождены от прохождения ообязательного карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины, поскольку чешская экономика нуждается в украинских работниках.

Кроме того, недавно Польша решила упростить въезд для сезонных работников из Украины и других стран восточной Европы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЧехияиностранцыправилаКоронавирус
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