У Чехії назвали умову для пропуску іноземців в країну під час пандемії

Фото: пункт пропуску на чеському кордоні (flickr.com/kdsim)

Іноземці повинні мати довідку про відсутність коронавірусу

Уряд Чехії оновив правила перетину кордону іноземцями під час пандемії коронавірусу. Відтепер, щоб потрапити до Чехії, необхідно мати довідку про відсутність коронавірусу.

Про це йдеться у постанові уряду про закінчення надзвичайного стану в Чехії.

Згідно з постановою, відтепер іноземці, в тому числі громадяни України, крім закордонного паспорту та чинної візи, повинні обов'язково мати довідку про негативний тест на коронавірус.

Довідка повинна бути зроблена не більш ніж за 4 дні до поїздки в країну.

У довідці повинна бути інформація про медичний заклад, де проводилося тестування, щоб у разі потреби перевірити чи уточнити вказані дані.

Іноземці, які матимуть довідку, будуть звільнені від проходження обов'язкового карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія відновила видачу робочих віз громадянам України, оскільки чеська економіка потребує українських працівників.

Крім того, нещодавно Польща вирішила спростити в'їзд для сезонних працівників з України та інших країн східної Європи.

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Автор: Дмитро Левицький