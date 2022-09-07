В Чехии назвали ограничение цен на российский газ политическим решением

Фото: в Чехии считают политическим решением ограничение цен на газ из РФ (Getty Images )

Чехия считает, что ограничение цен на российский газ является политическим решением. Поэтому этот вопрос хотят снять с повестки дня встречи министров энергетики Евросоюза.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сикела подчеркнул, что энергетический блок ЕС не может решать вопрос установления предельной цены на газ из России. "Эта мера является политическим инструментом, а не решением энергетического кризиса", - сказал чешский министр.