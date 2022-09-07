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У Чехії назвали обмеження цін на російський газ політичним рішенням

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Прага, Середа 07 вересня 2022 11:28
У Чехії назвали обмеження цін на російський газ політичним рішенням Фото: у Чехії вважають політичним рішенням обмеження цін на газ з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чехія вважає, що обмеження цін на російський газ є політичним рішенням. Тому це питання хочуть зняти з порядку денного зустрічі міністрів енергетики Єврсоюзу.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сікела підкреслив, що енергетичний блок ЄС не може вирішувати питання встановлення граничної ціни на газ з Росії.

"Цей захід є політичним інструментом, а не рішенням енергетичної кризи", - сказав чеський міністр.

Нагадаємо, цієї п'ятниці міністри енергетики Євросоюзу проведуть термінову зустріч щодо енергетичної кризи в Європі.

Раніше РБК-Україна пояснювало, яким може бути ліміт цін на російський газ, який готують в ЄС.

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