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В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина, погиб один человек

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Воскресенье 31 октября 2021 21:01
В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина, погиб один человек Фото: В Чехии на канатной дороге оборвалась кабина (twitter HZS LK)
Автор: Валерия Полищук

Возле чешского города Либерец оборвалась кабина канатной дороги, ведущей на гору Ештед. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

По словам полиции, кабина упала с высоты около 30 метров рядом с первой опорой канатной дороги.

В кабине ехал только проводник.

"Он получил травмы, несовместимые с жизнью, врач констатировал его смерть", - заявил Михал Георгиев, пресс-секретарь службы скорой помощи Либерецкого региона.

Кроме того, пожарные эвакуировали 13 пассажиров и кондуктора из второй кабины, которая осталась висеть на тросах на высоте около 15 метров после того, как первая кабина после падения соскользнула на меньшую высоту.

"На месте работают психологи, которые работают с пассажирами из севшего на мель салона, потрясенными случившимся", - добавил Георгиев.

Канатная дорога на Ештед - популярная туристическая достопримечательность, принадлежащая Чешской железной дороге. В прошлом году на вершину поднялось около 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования, ремонт был связан с заменой приводного и охранного оборудования.

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