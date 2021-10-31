У Чехії на канатній дорозі обірвалася кабіна, загинула одна людина

Біля чеського міста Ліберець обірвалася кабіна канатної дороги, що веде на гору Єштед. В результаті події загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

За словами поліції, кабіна впала з висоти близько 30 метрів поруч з першою опорою канатної дороги.

У кабіні їхав тільки провідник.

"Він отримав травми, несумісні з життям, лікар констатував його смерть", - заявив Міхал Георгієв, прес-секретар служби швидкої допомоги Ліберецького регіону.

Крім того, пожежники евакуювали 13 пасажирів і кондуктора з другої кабіни, яка залишилася висіти на тросах на висоті близько 15 метрів після того, як перша кабіна після падіння зісковзнула на меншу висоту.

"На місці працюють психологи, які працюють з пасажирами з салону, що сів на мілину, враженими тим, що трапилося", - додав Георгієв.

Канатна дорога на Єштед - популярна туристична пам'ятка, що належить Чеській залізниці. Минулого року на вершину піднялося близько 211 тисяч осіб. Два роки тому була проведена реконструкція електрообладнання, ремонт був пов'язаний із заміною приводного і охоронного обладнання.