ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чехії ще одному бойовику "ЛДНР" висунули звинувачення. Загрожує до 16 років

Прага, Середа 16 грудня 2020 12:58
У Чехії ще одному бойовику "ЛДНР" висунули звинувачення. Загрожує до 16 років
Фото: ще одному бойовику висунули звинувачення в Чехії (news.online)
Автор: РБК-Україна

Ще одному громадянину Чехії висунули звинувачення в участі в бойових діях на Донбасі на боці Росії. Йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, звинувачення висунули 26-літньому Лукашу Н. з Карлових Вар. За даними слідства, він в 2015-2016 роках воював на Донбасі проти України. Зокрема, він виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь в боях. Під час бойових дій був поранений і кілька тижнів провів у лікарні.

Прокуратура зазначає, що незаконні збройні формування на Донбасі систематично вчиняють злочини, які відповідають визначенню теракт.

"Саме за участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі", - зазначив Перебийніс.

Він також зазначив, що в якості доказу провини чеського бойовика до суду передали фото і відео з його мобільного телефону. На одному з відео він заявляє, що прийшов воювати проти "українських фашистів".

Нагадаємо, раніше у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці. Прокуратурі не вдалося довести, що він брав участь у боях.

Також повідомлялося, що Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ДонбасЧехиябойовики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся