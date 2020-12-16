У Чехії ще одному бойовику "ЛДНР" висунули звинувачення. Загрожує до 16 років

Фото: ще одному бойовику висунули звинувачення в Чехії (news.online)

Ще одному громадянину Чехії висунули звинувачення в участі в бойових діях на Донбасі на боці Росії. Йому загрожує до 16 років позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, звинувачення висунули 26-літньому Лукашу Н. з Карлових Вар. За даними слідства, він в 2015-2016 роках воював на Донбасі проти України. Зокрема, він виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь в боях. Під час бойових дій був поранений і кілька тижнів провів у лікарні.

Прокуратура зазначає, що незаконні збройні формування на Донбасі систематично вчиняють злочини, які відповідають визначенню теракт.

"Саме за участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі", - зазначив Перебийніс.

Він також зазначив, що в якості доказу провини чеського бойовика до суду передали фото і відео з його мобільного телефону. На одному з відео він заявляє, що прийшов воювати проти "українських фашистів".

Нагадаємо, раніше у Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці. Прокуратурі не вдалося довести, що він брав участь у боях.

Також повідомлялося, що Росія використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.