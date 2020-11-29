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В Чехии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19

Автор: Даша Харченко

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививки будут добровольными.

Об этом сообщает radio.cz.

Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за средства социального страхования, причем вакцинация не будет обязательной", - сказал министр.

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Несмотря на то, что вакцинация добровольная, министр призвал чехов прививаться. Для этого внедряют просветительскую кампанию правительства.

Однако сначала бесплатная вакцинация была предусмотрена только для определенных слоев населения.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии хочет ввести бесплатное и добровольное тестирование населения на антиген коронавируса. Власти рассчитывают, что запустить тестирование удастся к Рождеству.

К слову, Чехия стала одной из наиболее пострадавших стран Европы от второй волны коронавируса. Вместе с Бельгией и Болгарией они стали лидерами по смертности от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек в Европейском Союзе.

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