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У Чехії будуть безкоштовно вакцинувати від COVID-19

Автор: Даша Харченко

Для всіх жителів Чехії запровадять безкоштовне вакцинування від коронавірусу. Водночас щеплення буде добровільним.

Про це повідомляє radio.cz.

Міністр охорони здоров’я країни Ян Блатни повідомив, що витрати на щеплення покриватимуться з коштів обов’язкового медичного страхування.

"Передбачається, що кожен буде вакцинований безкоштовно або за кошти соціального страхування, причому вакцинація не буде обов’язковою", - сказав міністр.

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Попри те, що вакцинація добровільна, міністр закликав чехів вакцинуватись. Для цього впроваджують просвітницьку кампанію уряду.

Проте спочатку безкоштовна вакцинація була передбачена тільки для певних верств населення.

Раніше повідомлялось, що уряд Чехії хоче ввести безкоштовне і добровільне тестування населення на антиген коронавірусу. Влада розраховує, що запустити тестування вдасться до Різдва.

До слова, Чехія стала однією з найбільш постраждалих країн Європи від другої хвилі коронавірусу. Разом з Бельгією і Болгарією вони стали лідерами по смертності від коронавірусу у перерахунку на 100 тис. осіб у Європейському Союзі.

Прогноз погоди
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