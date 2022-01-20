В Чехии на автостраде столкнулось 40 автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто

На место происшествия выехали все экстренные службы, также задействован вертолет.

Из-за массового столкновения движение на Прагу полностью перекрыто.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек, одному из них оказали медицинскую помощь.

Еще три человека были госпитализированы с незначительными травмами, а еще трое - доставлены в пражскую больницу вертолетом.

"Здесь следовало ожидать, учитывая количество столкнувшихся автомобилей, что будет большое количество пострадавших. Поэтому оперативный центр объявил травмоопасный план", - рассказала представительница спасательной службы Петра Гомолова.

Пресс-секретарь региональной пожарной службы Тереза Флигерова сообщила, что на трассе столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей.

Пожарные осматривают разбитые автомобили на месте на предмет возможного возгорания и обливают их рабочими жидкостями. Они разделили место вмешательства на три участка, которыми управляют три командира.

По словам пресс-секретаря полиции Власты Сучанковой, причиной аварии, вероятно, стала плохая погода.

"Погода, снежная буря, пронесшаяся над Прагой и центральной Чехией, безусловно, сыграла большую роль в массовом ДТП", - сказала она.