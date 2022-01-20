У Чехії на автостраді зіткнулося 40 автомобілів. Рух на Прагу повністю перекрито

На місце події виїхали всі екстрені служби, також задіяний вертоліт.

Через масове зіткнення рух на Прагу повністю перекрито.

В результаті події постраждали щонайменше семеро людей, одному з них надали медичну допомогу.

Ще три людини були госпіталізовані з незначними травмами, а ще троє - доставлені в празьку лікарню вертольотом.

"Тут слід було очікувати, враховуючи кількість автомобілів, що зіткнулися, що буде велика кількість постраждалих. Тому оперативний центр оголосив травмонебезпечний план", - розповіла представниця рятувальної служби Петра Гомолова.

Прес-секретар регіональної пожежної служби Тереза Флігерова повідомила, що на трасі зіткнулися 22 легкових і 14 вантажних автомобілів.

Пожежники оглядають розбиті автомобілі на місці на предмет можливого загоряння і обливають їх робочими рідинами. Вони розділили місце втручання на три ділянки, якими керують три командири.

За словами прес-секретаря поліції власти Сучанкової, причиною аварії, ймовірно, стала погана погода.

"Погода, снігова буря, що пронеслася над Прагою і центральною Чехією, безумовно, зіграла велику роль в масовому ДТП", - сказала вона.