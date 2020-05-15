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В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны

Новости » Общество     15.05.2020 - 14:49
В Чехии с 25 мая откроют рестораны, бары и бассейны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Каранти ослабят в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится

Правительство Чехии объявило о следующем этапе отмены карантина, который начнется с 25 мая. В стране открывают рестораны, бары, кафе, а также будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Об этом сообщает Novinky.

Как сообщается, в стране откроют заведения, которые находятся внутри зданий, однако они должны будут закрываться до 11 часов вечера. Кроме того, посетители должны носить маски для лица, кроме времени, когда они едят или пьют. Персонал заведения также будет обязан обслуживать клиентов в защитных масках.

Как отмечается, отмена карантинных ограничений произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится в течение следующей недели. Сейчас в Чехии подтверждено 82 новых случая коронавируса, а суточное число заражений не превышало 100 человек в течение последних двух недель.

Напомним, правительство Чехии планирует открыть общие границы с Австрией и Словакией 8 июня. Однако Чехия не ведет переговоров с Германией об открытии границ, поскольку там не настолько стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ЧехиякарантинКоронавирус
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