Чехи збирають гроші на гелікоптер Black Hawk для української розвідки

У Чехії проводять збір коштів на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українського ГУР. Вже зібрали дві третини із необхідних 3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення ГУР.
Бойову "пташку" Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Чорний Яструб") планують передати на озброєння ГУР України. Звичайно, одного гелікоптера замало, однак ця передача необхідна для укомплектування ГУР необхідним озброєнням для переваги над ворогом у повітрі.
Розвідники зазначають, що "друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення ГУР і знайшли дешевший та якісний Sikorsky UH-60 Black Hawk у США". Загалом, на озброєнні розвідників вже є декілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників.
UH-60 Black Hawk - американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів. Його особливістю є "скляна" цифрова кабіна пілотів.
Гелікоптер оновлено до останньої версії у 2020-му році. Нове обладнання виконано за модульним принципом. Це означає, що до складу бортового обладнання можуть бути додані нові системи без додаткових доробок. Окрім того, деякі нові функції можна додавати установкою додаткових додатків. Модернізація вертольота дозволить військовим відмовитися від роздільної підготовки пілотів, які сьогодні змушені окремо вчитися управлінню гелікоптером.
Нагадаємо, на початку 2024-го року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва. Завдяки "чеській ініціативі" наприкінці червня Україна отримала першу партію зброї із 50 тисяч боєприпасів.
Окрім цього, Чехія підтвердила свою прихильність підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії: Прага виконає свою обіцянку передати Збройним силам України 500 тисяч боєприпасів великого калібру до кінця 2024 року.