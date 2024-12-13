Чехи собирают деньги на вертолет Black Hawk для украинской разведки

Боевую "птичку" Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный Ястреб") планируют передать на вооружение ГУР Украины. Конечно, одного вертолета мало, однако эта передача необходима для укомплектования ГУР необходимым вооружением для превосходства над врагом в воздухе.

Разведчики отмечают, что "друзья придали новый импульс благотворительной кампании на усиление ГУР и нашли более дешевый и качественный Sikorsky UH-60 Black Hawk в США". В общем, на вооружении разведчиков уже есть несколько таких бортов. Они успешно используются в операциях по уничтожению российских захватчиков.

Что известно о вертолетах Black Hawk

UH-60 Black Hawk - американский тактический многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов. Его особенностью является "стеклянная" цифровая кабина пилотов.

Вертолет обновлен до последней версии в 2020 году. Новое оборудование выполнено по модульному принципу. Это означает, что в состав бортового оборудования могут быть добавлены новые системы без дополнительных доработок. Кроме того, некоторые новые функции можно добавлять установкой дополнительных приложений. Модернизация вертолета позволит военным отказаться от раздельной подготовки пилотов, которые сегодня вынуждены отдельно учиться управлению вертолетом.