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Чехи в новогоднюю ночь вышли на протесты из-за карантина

Чехия, Пятница 01 января 2021 03:18
Чехи в новогоднюю ночь вышли на протесты из-за карантина
Фото: Чехия (pexels)
Автор: Даша Харченко

В нескольких городах Чехии, в частности в столице – Праге, вечером 31 декабря люди вышли на протесты против карантинных ограничений. В столице на демонстрации вышли около сотни человек

Об этом сообщает Lidovky.

Акция на Вацлавской площади началась около 19:00, протестующие отказывались разойтись, несмотря на призывы полиции.

Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги, а также выступали против вакцинации. Большинство из них были без масок и не придерживались дистанции. Правоохранители задержали трех человек.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах будет разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы откроются 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.

Также в Чехии было принято решение о продолжении чрезвычайной ситуации в стране до 22 января.

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