Чехи в новорічну ніч вийшли на протести через карантин

Фото: Чехія (pexels)

В кількох містах Чехії, зокрема в столиці – Празі, увечері 31 грудня люди вийшли на протести проти карантинних обмежень. В столиці на демонстрації вийшли близько сотні людей

Про це повідомляє Lidovky.

Акція на Вацлавській площі розпочалась близько 19:00, протестувальники відмовлялися розійтися попри заклики поліції.

Демонстранти вигукували антиурядові гасла, а також виступали проти вакцинації. Більшість з них були без масок та не дотримувались дистанції. Правоохоронці затримали трьох людей.

Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, будуть закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. В продуктових магазинах буде дозволено продаж лише життєво необхідних товарів. Школи відкриються 4 січня лише для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.

Також в Чехії було прийнято рішення про продовження надзвичайної ситуації в країні до 22 січня.