"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отметил, что действия России по отношению к Украине не приводят к уменьшению обеспокоенности, а лишь усугубляют ситуацию.

"Это надо спросить у Путина. Он сам только знает ответ на этот вопрос", - ответил Блинкен на вопрос: "чего хочет Путин?".

По его словам, он попросил Лаврова объяснить точку зрения России и какие шаги ее руководство предприняло, и как они идут в пользу стратегическим интересам страны и безопасности.

"То, что вы (Россия - ред.) сделали за предыдущие годы только ухудшило то, чего вы говорите не хотите. До 2014 года, до оккупации Донбасса в Украине рейтинг хорошего отношения к РФ был 70%, а сейчас - 25% или 30%", - добавил Блинкен.

Он напомнил, что это было до того, как были оккупированы Крым и Донбасс. Госсекретарь добавил, что до этого оккупации украинских территорий вступление в НАТО поддерживали 25-30% жителей Украины, а сейчас - 60%.

"До 2014 года мы работали по направлению уменьшения наших сил в Европе. Но после 2014 года НАТО ощутило, что нужно усилять, после российской агрессии, восточный фланг и нам надо было убеждать своих партнеров увеличивать оборонные затраты и это было связано с тем, что делала Россия", - сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что если со стороны России последуют новые агрессивные шаги против Украины, то это только обострит те вопросы, которые беспокоят российские власти.

"Каким образом их действия привели к уменьшению обеспокоенности? Наоборот, они дали обратный эффект. Если опять будут новые шаги по агрессии России в сторону Украины, то это только усилит те же тенденции, которые беспокоят саму Россию. Я надеюсь, что Лавров и Путин об этом подумают", - резюмировал Блинкен.