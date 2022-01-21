"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим зазначив, що дії Росії щодо України не призводять до зменшення занепокоєння, а лише погіршують ситуацію.

"Це треба запитати у Путіна. Він сам тільки знає відповідь на це питання", - відповів Блінкен на питання: "чого хоче Путін?".

За його словами, він попросив Лаврова пояснити точку зору Росії і які кроки її керівництво зробило, і як вони йдуть на користь стратегічним інтересам країни і безпеки.

"Те, що ви (Росія - ред.) зробили за попередні роки тільки погіршило те, що ви говорити не хочете. До 2014 року, до окупації Донбасу в Україні рейтинг хорошого ставлення до РФ був 70%, а зараз - 25% чи 30%", - додав Блінкен.

Він нагадав, що це було до того, як були окуповані Крим і Донбас. Держсекретар додав, що до цього окупації українських територій вступ до НАТО підтримували 25-30% жителів України, а зараз - 60%.

"До 2014 року ми працювали за напрямом зменшення наших сил у Європі. Але після 2014 року НАТО відчуло, що потрібно посилювати, після російської агресії, східний фланг і нам треба було переконувати своїх партнерів збільшувати оборонні витрати, і це було пов'язано з тим, що робила Росія", - сказав Блінкен.

Глава Держдепартаменту підкреслив, що якщо з боку Росії підуть нові агресивні кроки проти України, то це лише загострить ті питання, які турбують російську владу.

"Яким чином їхні дії призвели до зменшення занепокоєння? Навпаки, вони дали зворотний ефект. Якщо знову будуть нові кроки щодо агресії Росії у бік України, то це лише посилить ті самі тенденції, які турбують саму Росію. Я сподіваюся, що Лавров та Путін про це подумають", - резюмував Блінкен.