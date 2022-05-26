В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их "добровольцами" в Украину

Чеченские правозащитные организации и местные блогеры рассказали о случаях похищения жителей Чечни. Похищенных заставляют подписывать контракт, после чего их отправляют воевать против Украины в качестве "добровольцев".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Кавказ.Реалии ".

Отмечается, что похищенным угрожают "тайными" тюрьмами в случае отказа.

О случаях похищения также сообщает и оппозиционное движение 1ADAT. По его данным, в Чечне есть несколько нелегальных тюрем, в которых содержат более сотни человек.

Правозащитная ассоциация "Вайфонд" также заявила, что к ним поступили десятки жалоб от жителей страны, которые сообщили о принудительной мобилизации. Более того, среди тех кого заставляют воевать против Украины, есть люди с инвалидностью.

"Им и их семьям угрожают, заставляя подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – отмечают в "Вайфонде".

Как отметил блогер Ислам Белокиев, к правозащитникам обращается лишь малая часть пострадавших.