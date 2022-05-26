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В Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" до України

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Четвер 26 травня 2022 18:56
В Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" до України Фото: в Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" до України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Чеченські правозахисні організації й місцеві блогери розповіли про випадки викрадення жителів Чечні. Викрадених змушують підписувати контракт, після чого їх відправляють воювати проти України в якості "добровольців".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Кавказ.Реалии".

Зазначається, що викраденим погрожують "таємними" в’язницями у разі відмови.

Про випадки викрадення також повідомляє й опозиційний рух 1ADAT. За його даними, в Чечні є декілька нелегальних в'язниць, в яких утримують більше сотні людей.

Правозахисна асоціація "Вайфонд" також заявила, що до них надійшли десятки скарг від жителів країни, які повідомили про примусову мобілізацію. Ба більше, серед тих кого примушують воювати проти України, є люди з інвалідністю.

"Їм та їхнім сім'ям загрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Щобільше, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які свідчить пропаганда", – зазначають у “Вайфонді”.

Як відзначив блогер Іслам Бєлокієв, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово захопленій Херсонській області окупанти планують провести мобілізацію чоловічого населення.

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