У Чечні на автозаправці вибухнули цистерни з паливом, постраждали п'ятеро людей

На даний момент невідомо, в якому вони стані

У Чечні на автозаправці ввечері 28 червня вибухнули цистерни з паливом. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на ТАСС.

За інформацією республіканського Центру медицини катастроф, постраждали п'ять осіб. На даний момент невідомо, в якому вони стані.

Причину вибуху з'ясовують.

Вибух стався в Шелковському районі на північному сході Чечні, на околиці станиці Гребенської.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Бремені (Німеччина) стався вибух у житловому будинку, в результаті чого загинули три людини.

Вибух прогримів на мансардному поверсі житлового будинку. Після цього на верхньому поверсі будинку почалася пожежа.