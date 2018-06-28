У Чечні на автозаправці вибухнули цистерни з паливом, постраждали п'ятеро людей

На даний момент невідомо, в якому вони стані
У Чечні на автозаправці ввечері 28 червня вибухнули цистерни з паливом. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на ТАСС.
За інформацією республіканського Центру медицини катастроф, постраждали п'ять осіб. На даний момент невідомо, в якому вони стані.
Причину вибуху з'ясовують.
Вибух стався в Шелковському районі на північному сході Чечні, на околиці станиці Гребенської.
Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Бремені (Німеччина) стався вибух у житловому будинку, в результаті чого загинули три людини.
Вибух прогримів на мансардному поверсі житлового будинку. Після цього на верхньому поверсі будинку почалася пожежа.