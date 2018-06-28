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Інтерв'ю

У Чечні на автозаправці вибухнули цистерни з паливом, постраждали п'ятеро людей

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 22:11
Ілюстративне фото (pixabay.com/MarkusVogt)
Ілюстративне фото (pixabay.com/MarkusVogt)

На даний момент невідомо, в якому вони стані

У Чечні на автозаправці ввечері 28 червня вибухнули цистерни з паливом. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на ТАСС.

За інформацією республіканського Центру медицини катастроф, постраждали п'ять осіб. На даний момент невідомо, в якому вони стані.

Причину вибуху з'ясовують.

Вибух стався в Шелковському районі на північному сході Чечні, на околиці станиці Гребенської.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Бремені (Німеччина) стався вибух у житловому будинку, в результаті чого загинули три людини.

Вибух прогримів на мансардному поверсі житлового будинку. Після цього на верхньому поверсі будинку почалася пожежа.

У Техасі стався вибух біля лікарні, є загиблий В Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг, постраждали 30 людей
Теги публікації: Чечня, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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