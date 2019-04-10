Чечеткин заявил о критической ситуации с пожарами в Украине

В Украине наблюдается критическая ситуация с пожарами в природных экосистемах. Об этом на заседании Кабинета министров заявил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в Украине ежедневно фиксируется до 600 пожаров, хотя пожароопасный период еще не наступил.

"За три месяца количество пожаров превысило 13 тысяч, что в 11 раз больше чем за аналогичный период прошлого года, а их площадь возросла почти в 21 раз и составляет 14 тысяч гектаров. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Днепропетровской областях. Особенно тревожно, что при сжигании сухой растительности погибли 16 человек", - отметил Чечеткин.

Он также добавил, что негативные тенденции усиливаются и в Чернобыльской зоне отчуждения, где с начала года произошло 26 пожаров с охватом большой радиоактивно загрязненной территории.

Напомним, на прошлой неделе в Черниговской области горели заповедные территории Межреченского регионального ландшафтного парка.

До этого в Закарпатской области сгорели 35 гектаров военного лесничества.