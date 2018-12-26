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Чечеткин сообщил, что ограничение движения в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях до сих пор действуют

Новости » Общество    26.12.2018 - 23:59
Чечеткин сообщил, что ограничение движения в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях до сих пор действуют
Фото: ГСЧС (из открытых источников)

Спасатели продолжают оказывать помощь службам автомобильных дорог

В Кировоградской и Черкасской областях сегодня, 26 декабря, сохраняются частичные ограничения на передвижение транспорта, а в Полтавской области действует полный запрет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина на странице в Facebook.

Как отмечается, спасатели оказывают помощь службам автомобильных дорог.

"Спасатели продолжают оказывать помощь службам автомобильных дорог в преодолении последствий непогоды и вызволяют людей, чьи авто попали в снежную ловушку. В очередной раз хочу напомнить об ограничении движения большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской и Черкасской областях. В Полтавской области закрыт въезд для всех видов транспорта", - написал он.

Кроме того, на других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено, однако водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

 

по Состоянию на 20 час, спасатели продолжают оказывать помощь службам автомобильных дорог в преодолении последствий непогоды...

Опубликовано Николаем Чечеткиным Среда, 26 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на дороге М-03 в Полтавской области остается сложной. Однако из-за перекрытия движения двумя фурами проезжей части вблизи города Лубны и села Красногоровка наблюдается скопление транспорта на подъездах к этим населенным пунктам. Также сложной остается ситуация на дороге Н-08 в пределах Полтавской области.

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