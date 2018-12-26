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Чечоткін повідомив, що обмеження руху в Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях досі діють

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 23:59
Чечоткін повідомив, що обмеження руху в Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях досі діють
Фото: ДСНС (з відкритих джерел)

Рятувальники продовжують надавати допомогу службам автомобільних доріг

У Кіровоградській та Черкаській областях сьогодні, 26 грудня, зберігаються часткові обмеження на пересування транспорту, а в Полтавській області діє повна заборона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави ДСНС  України Миколи Чечоткіна на сторінці в Facebook.

Як зазначається, рятувальники надають допомогу службам автомобільних доріг.

"Рятувальники продовжують надавати допомогу службам автомобільних доріг у подоланні наслідків негоди та визволяють людей, чиї авто потрапили у снігову пастку. Вкотре хочу нагадати про обмеження руху великовагового та громадського транспорту у Кіровоградській та Черкаській областях. У Полтавській області закритий в’їзд для всіх видів транспорту", - написав він.

Окрім того, на інших автомобільних дорогах державного і місцевого значення рух транспорту забезпечено, однак водіїв закликають не виїжджати за межі населених пунктів без гострої необхідності.

 

Станом на 20 годину, рятувальники продовжують надавати допомогу службам автомобільних доріг у подоланні наслідків негоди...

Опубліковано Миколою Чечоткіним Середа, 26 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на дорозі М-03 в Полтавській області залишається складною. Проте через перекриття руху двома фурами проїжджої частини поблизу міста Лубни і села Красногорівка спостерігається скупчення транспорту на під'їздах до цих населених пунктів. Також складною залишається ситуація на дорозі Н-08 у межах Полтавської області.

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