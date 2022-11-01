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Чеченці отримуватимуть повістки. Кадиров заявив про продовження мобілізації

Фото: Кадиров заявив про продовження мобілізації у Чечні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Найближчим часом там почнуть роздавати повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з бойовиками спецпідрозділу СОБР "Ахмат".

"Скоро чеченці почнуть отримувати повістки. Якщо чоловік вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію. Буде серед своїх - чеченців", - сказав Кадиров.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зазначив, що призов у рамках часткової мобілізації в завершено. Проте, диктатор не підписав офіційного указу.

До слова, засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у "комфортному стані" й перешкоджають повній мобілізації населення в РФ.

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ЧечняКадировВійна Росії проти України