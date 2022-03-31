Чавушоглу: мы не видим реализации решений стамбульской встречи Украины и РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России. При этом констатирует, что некоторые вопросы вообще больше не поднимаются на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

По его словам, некоторый вопросы, которые поднимались на переговорах раньше, уже не обсуждаются.

"Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус региона Крым и Донбасс? Принимать решение будут лидеры", - отметил Чавушоглу.

Он также добавил, что Турция не видит реализации результатов стамбульских переговоров Украиной и Россией.