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Чавушоглу: мы не видим реализации решений стамбульской встречи Украины и РФ

Новина українською →
Анкара, Четверг 31 марта 2022 11:06
Чавушоглу: мы не видим реализации решений стамбульской встречи Украины и РФ Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России. При этом констатирует, что некоторые вопросы вообще больше не поднимаются на переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По его словам, некоторый вопросы, которые поднимались на переговорах раньше, уже не обсуждаются.

"Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус региона Крым и Донбасс? Принимать решение будут лидеры", - отметил Чавушоглу.

Он также добавил, что Турция не видит реализации результатов стамбульских переговоров Украиной и Россией.

Напомним, ранее Чавушоглу заявил, что новая встреча министров иностранных дел Украины и России может пройти через неделю-две.

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