ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чавушоглу: ми не бачимо реалізації рішень стамбульської зустрічі України і РФ

Новость на русском →
Анкара, Четвер 31 березня 2022 11:06
Чавушоглу: ми не бачимо реалізації рішень стамбульської зустрічі України і РФ Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі делегацій України та Росії. При цьому констатує, що деякі питання взагалі більше не піднімаються на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За його словами, деякі питання, які віднімалися на переговорах раніше, вже не обговорюються.

"Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше. Яким буде статус регіону Крим і Донбас? Приймати рішення будуть лідери", - зазначив Чавушоглу.

Він також додав, що Туреччина не бачить реалізації результатів стамбульських переговорів Україною і Росією.

Нагадаємо, раніше Чавушоглу заявив, що нова зустріч міністрів закордонних справ України та Росії може пройти через тиждень-два.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені