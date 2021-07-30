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Чаус нашелся уже в Киеве. Он в изоляторе СБУ

Автор: Владислав Красинский

Бывший судья Днепровского районного суда города Киев Николай Чаус уже в столице. Днем его нашли в винницком селе возле границы с Молдовой.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

На данный момент Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ.

Ранее НАБУ опубликовало в Facebook обращение к "неназванным правоохранителям" с призывом передать Чауса детективам.

Сейчас, по информации издания, спецназ НАБУ приехал к центральному офису СБУ на улице Владимирской.

Напомним, сегодня стало известно, что похищенный с территории Молдовы судья Чаус нашелся в одном из сел Винницкой области. Такую информацию РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, после чего он скрылся на территории Молдовы, где был до этого года, пока его не похитили неизвестные.

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КиевСлужба безопасности УкраиныСИЗОНиколай Чаус