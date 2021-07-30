Чаус знайшовся вже в Києві. Він в ізоляторі СБУ

Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Київ Микола Чаус вже в столиці. Вдень його знайшли у вінницькому селі біля кордону з Молдовою.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

На цей час Чаус знаходиться в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ.

Раніше НАБУ опублікувало в Facebook звернення до "неназваних правоохоронців" із закликом передати Чауса детективам.

Зараз, за інформацією видання, спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській.